«فان دام» يزور مصر خلال الأيام المقبلة.. هل يتحدى «هنيدي»؟

يستعد النجم العالمي فان دام، لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكشف عن تفاصيل هذه الزيارة في مؤتمر صحفي يعقده يوم الإثنين المقبل، يلتقي فيه مع الصحفيين والإعلاميين.

وكشف وليد التلباني، مدير أعمال فان دام في الشرق الأوسط، عن تفاصيل زيارة الفنان إلى مصر، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «السادة الصحفيين والإعلاميين، إن شاء الله النجم العالمي چون-كلود ڤـان دام هيكون في زيارة عمل لمصر».

زيارة فان دام لمصر

وأوضح «وليد» بأن زيارة فان دام لمصر ستستمر لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس وتنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 مارس، وسيُعقد المؤتمر الصحفي في 28 مارس، للحديث عن مشاريعه المقبلة وكذلك الدعوة إلى السلام في ظل الظروف الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، تلبية لدعوة أحد رجال الأعمال.

محمد هنيدي وفان دام تحت سفح الأهرامات

يذكر أن الفنان العالمي فان دام تحدى الفنان محمد هنيدي، من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث شارك صورة له وهو يلعب كونغ فو وكتب عليها قائلا: «جاهز لما أنت تكون جاهز مستر هنيدي».

وتفاعل معه الفنان محمد هنيدي وعلق على التغريدة، قائلا: «أنا جاهز ومنتظرك جنب الأهرامات في الكيلو 5002، ومش هتعرف تلاقيني».

ودعوة فان دام لتحدي «هنيدي» جاءت بعد أن طلب منه الأخير أن يقاتله من خلال متغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، تحت سفح الأهرامات، وفوجئ الجميع بتفاعل فان دام ورده على «هنيدي».