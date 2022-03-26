فنانون يتنازلون عن البطولة المطلقة في رمضان 2022.. أحمد عز الأبرز

سيشهد الموسم الرمضاني لعام 2022 منافسة قوية للغاية لما يتضمنه من موضوعات وأعمال فنية ذو قيمة كبيرة وخاصة مع تنازل عدد كبير من الأبطال عن مفهوم البطولة المطلقة وتحويلها إلى بطولات جماعية.

حيث تشهد مسلسلات رمضان 2022 تنازل عدد كبير من الفنانين الذين اعتاد الجمهور على رؤيتهم كل عام في رمضان بمسلسل منفرد ببطولته من أجل البطولة الجماعية وعلى رأسهم الفنانة دينا الشربيني التي اعتاد الجمهور على مدار عدة سنوات على رؤيتها في السباق الرمضاني بمسلسل بطولة مطلقة يحمل اسمها كان آخرها مسلسل قصر النيل الذي قدمته رمضان 2021.

دينا الشربيني مع محمد رمضان

ولكن اختارت دينا الشربيني هذا العام أن تشارك الفنان محمد رمضان في بطولة مسلسله الرمضاني «المشوار» ويشارك معهم عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وندى موسى وأحمد مجدي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

أحمد عز

هناك أيضا الفنان أحمد عز الذي اعتاد الجمهور على رؤيته ببطولة مطلقة منفردًا ولكن هذا العام تنازل عن هذا الأمر من أجل مشاركته في العمل الوطني مسلسل «الاختيار» الجزء الثالث.

أحمد السقا وكريم عبد العزيز

ونفس العمل سيشهد أيضا تخلي الفنان أحمد السقا عن مشاركته في رمضان دائما ببطولة مطلقة ليشارك في هذا العمل المهم بجانب كوكبة من النجوم منهم كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.