عاجل.. أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين بقصف روسي استهدف مركزا طبيا في خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، قبل قليل، عن مقتل 4 مدنيين بقصف روسي على مركز طبي في مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن في أوكرانيا، وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في خبر عاجل.

تقدم القوات الروسية نحو أوديسا

‏وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أكدت في وقت سابق، عن تقدم القوات الروسية، غربا نحو مدينة أوديسا، مبينة في الوقت ذاته أن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة العديد من المدن والبلديات المتواجدة شرق العاصمة كييف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أسبوعها الخامس، وسط استمرار القتال ومحاولات أخرى للتفاوض، فيما يسعى الغرب إلى الضغط على روسيا عبر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية .