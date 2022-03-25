عاجل..«الغذاء العالمي» يعرب عن قلقه بشأن مخزون الأغذية في «ماريوبول»

أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه، جرّاء نقص مخزون الأغذية في مدينة «ماريوبول»، الأوكرانية، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية لم تصل المدينة حتى الآن، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، عربية، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وزير الزراعة الأوكراني يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء العالمي

وكان وزير الزراعة الأوكراني «ميكولا سولسكي»، حذر في وقت سابق، من الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغذاء عالميًا، حال استمرار العملية العسكرية الروسية، وفقا لما نشرته صحيفة «الجارديان».

وأكد وزير الزراعة، أن أوكرانيا لديها مخزون من الحبوب المخصصة للتصدير بلغ 7.5 مليار دولار، إلا أنه لم يوضح حجم أو آلية التصدير المتاحة حاليا، وفقا لوكالة «رويترز».