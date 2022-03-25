 ضبط 1381 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1381) قضية تموينية متنوعة من بينهم (19) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 128 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 2700 عبوة زيت طعام") – وكذا حجب مواد بناء بإجمالى (16طن حديد تسليح – 32 طن أسمنت) ، وكذا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بإجمالى (30 طن حديد تسليح – أكثر من 44 طن أسمنت) ،(12) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 1286 طن "دقيق مدعم- سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 649 بطاقة ذكية – 1500 عبوة "زيت مدعم" – 4 ماكينات "صرف – تعبئة") ، و (96) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (أكثر من 118 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مكرونة – أرز – فول – أعلاف" – 26926 عبوة – 3 ماكينة تعبئة - 574 إسطوانة بوتاجاز) .. بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 1654 طن – 31126 عبوة – 574 إسطوانة بوتاجاز – 649 بطاقة ذكية – 7 ماكينة "تعبة وصرف") كان أبرزها الآتى:-

ضبط (1250 طن "أسمدة زراعية مدعمة") خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها لإعادة تدويرها داخل شكائر مدون عليها بيانات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء .. وكذا ضبط (1000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها ذات البيانات المقلدة – 2 ماكينة تعبئة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية وكذا المحاسب القانونى بالشركة وأمين مخازن الشركة) بمحافظة البحيرة.

ضبط (25 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .

ضبط (19 طن "سلع غذائية مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (قرابة 17 طن "أرز أبيض") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

ضبط (قرابة 16 طن "دقيق أبيض – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات لعلامات تجارية مسجلة وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (32 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة الدقهلية.

ضبط (15 طن مواد بناء "حديد تسليح" – أكثر من 27 طن مواد بناء "أسمنت") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة القليوبية.

ضبط (قرابة 27 طن إضافات أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (أكثر من طن "مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس" وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم وبحوزته (أكثر من 12 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط صاحب مخزن غير مرخص وغير مطابق للإشتراطات الصحية بالقاهرة وحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية، وبدون ترخيص ، وعثر بداخل المخزن على (2217 عبوة "جبنة – عصير " - 2,200 طن أرز- 780 كيلو زيت طعام- 834 كيلو جرام "مكرونة، عدس، فول"- 400 كيلو جرام سكر- 5400 قطعة حلاوة طحينية- 1200 زجاجة مياه معدنية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 7004 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7004) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (6976) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (28) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (639) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (137) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (695) أرجيلة.

وزارة الداخلية تواصل إطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى60%

وعلى جانب آخر إنطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

§ على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936) .