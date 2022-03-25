ضبط 147 مليون جنيه خلال حملات أمنية لمكافحة الاتجار بالنقد

إستمراراً للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزاً للإقتصاد الوطنى وحمايةً لمقدرات المجتمع.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة تنسيقاً وقطاعات الوزارة المعنية بإستهداف القائمين على ممارسة ذلك النشاط بكافة محافظات الجمهورية.. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (33) قضية.. بإجمالى مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بلغت نحو (أكثر من 171 مليون جنيه) نقدياً ومستندياً على النحو التالى:-

إجمالى المبالغ المضبوطة نقداً (قرابة 2 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 7 مليون جنيه).

إجمالى المبالغ المضبوطة مستندياً ( 147 مليون جنيه - عملات أجنبية بما يعادل قرابة 15 مليون جنيه).

ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وتمكنت مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد (5 أشخاص "يحمل إثنين منهم جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، بحوزتهم (مبالغ مالية "محلية- أجنبية" – عدد 5 هواتف محمولة – ماكينة عد مبالغ نقدية)

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار فى العملات الأجنبية خارج الأسواق المصرفية والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما عملات أجنبية بقصد الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفى

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، يتخذان من المحل الخاص بهما "لبيع مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة المرج" مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل الخاص بهما.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية –أجنبية "- عدد 170 علبة دواء لمرضى السكر ).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.