«الأرصاد»: الجمعة آخر أيام الطقس البارد وارتفاع درجات الحرارة من الغد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع بدأ في مصر فعليا، وهو معروف بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن على مدار الأسبوع الماضي شهدت البلاد موجة باردة، ليكون اليوم الجمعة هو الأخير في انخفاضات درجات الحرارة، وستتلاشى فرص سقوط الأمطار غدا، وستعاود الشبورة المائية الظهور في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «سنشهد تحسنا نسبيا اليوم، مقارنة بما كان الوضع عليه بالأمس، وهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لكن ما زالت درجات الحرارة منخفضة وأقل من المعدلات الطبيعية لها بنحو 7 إلى 8 درجات، والطقس في فترة النهار سيكون مائلا للبرودة على الشمال ودافئا على جنوب البلاد».

طقس شديد البرودة ليلا

وتابعت: «مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، سيكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، كما أن كميات الأمطار اليوم ستكون أقل من تلك التي شهدناها بالأمس، وتنحصر فقط على السواحل الشمالية، وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، ومجملها لن يكون مؤثرا على أعمال الأنشطة اليومية».

وأوضحت «غانم» أن اليوم سيشهد اعتدالا في سرعات الرياح على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيبقى نشاط الرياح فقط على محافظات جنوب البلاد مثل شمال وجنوب الصعيد، فضلا عن انخفاضات درجات الحرارة تنتهي اليوم، لأن اعتبارا من غدا السبت، سنشهد بداية ارتفاع في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.