الأرصاد: شتاء مصر هذا العام مختلف.. والتبريد بطبقات الجو وصل لسالب 30

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء هذا العام مختلف بشكل كبير، إذ تعرضت البلاد لعدة منخفضات جوية متتالية، «كل أسبوع كان فيه حالة عدم استقرار ومنخفض جوي»، كما أن التبريد في طبقات الجو العليا كان كبير هذا العام ووصل أحيانا لـ -30 على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض، وهذا تبريد مرتفع يعمل على تساقط أمطار شديدة وانخفاض درجات الحرارة.

شتاء هذا العام مختلف

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الكتل الهوائية القادمة من أوروبا أثرت على مصر خلال فترات طويلة في شتاء هذا العام، وكان السبب في الموجات الباردة التي مرت بها البلاد وتحديدا خلال الأسبوعين الماضيين.

سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد

وأفادت بأن الطقس على مدار الأسبوعين الماضيين شهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وسجل أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، مشيرة إلى أنه رغم بدء فصل الربيع مناخيا وجغرافيا 21 مارس الجاري، لكن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل كبير.

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العديد من المحافظات شهدت تساقط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد وحبات البرد والثلوج، خاصة الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية، كما شهدت القاهرة الكبرى تساقط أمطار متفرقة على مدار اليوم.

الحرارة في نهاية الأسبوع 30 درجة

وأشارت «شاكر» إلى أن نهاية الموجة الباردة سيكون غدًا الجمعة، واعتبارا من يوم السبت تشهد البلاد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، لتصل العظمى بالقاهرة إلى 21 درجة، وعلى مدار الأسبوع المقبل ترتفع الحرارة تدريجيا، ومع نهاية الأسبوع تتراوح درجة الحرارة بين 28 و30 درجة.

احتمالات انخفاض الحرارة

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس بشكل مفاجئ خلال ارتفاع درجات الحرارة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة أن فصل الربيع من الفصول المتقلبة، «من الوارد انخفاض الحرارة مرة أخرى، ولكن لن تكون بنفس حدة الأسبوعين الماضيين».