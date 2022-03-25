وزير الأوقاف يفتتح مسجدا بديرب نجم بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد «الحاج عبد الرازق» بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والمُقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه على مساحة 1000 متر.

تجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية

وأوضح وزير الأوقاف أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

إعمار المساجد

أكد محافظ الشرقية أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبراً لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيداً بمجهودات مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وعدد من نواب البرلمان ورجال الدين الإسلامي وأهالي القرية.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة الجمعة بمسجد الحاج عبد الرازق بقرية شبرا صورة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بعنوان «التكافل المجتمعي وحقوق الوالدين والمسنين والصغار»، ليؤكد أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية ورحمه ورقي تدعو الي أهمية التكافل بين جميع أفراد المجتمع لبناء مجتمع قوي يُشارك في بناء الوطن.

وتقدم محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة افتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.

وكان وزير الأوقاف عقد اجتماعا مع الأئمة لمناقشة خطة العمل وشدد على ضرورة الالتزام بتعاليم الدين السمحة.