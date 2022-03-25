حظك اليوم برج القوس الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. ادرس خطواتك جيدا

يعتبر برج القوس من أكثر الشخصيات صراحة ووضوحا مع الأخرين، لكن لا يمكنك معرفة إذا كان حزينا، فهو يظهر عكس ذلك دائما، ويكتم حزنه في داخله لذلك يمكن لأمر بسيط أن يبكيه ويتقلب مزاجه بشكل سريع وملحوظ.

يهتم مواليد برج القوس بمتابعة حظهم بشكل يومي لذلك سنقدم لكم حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خلال تصريحات خاصة لـ خبير الأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن».

حظك اليوم مولود برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثاني وقد تشعر بالتشوش، ادرس جيدا خطواتك لتعالج المشاكل.

حظك اليوم مولود برج القوس عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش، فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

مميزات برج القوس

برج القوس برج ناري فهو يحب التنوع والانطلاق، فهو لا يستمر على فعل شيء معين، سريع الغضب ولكن لا تستطيع حالته المزاجية التأثير على اتخاذه للقرارات، الحب عند مولود برج القوس من الأشياء المهمة ويمكن أن يفعل أي شيء لشريكه، يعامل الناس بما يحب أن يُعامل ويدعم دائما من حوله ويهتم بأن لا يشعرهم بشيء سيئ، لذلك لديه الكثير من العلاقات الطيبة سواء مع الأقارب أو الأصدقاء، يحب العمل وأن يقدم كل ما لديه لإنجاز أعمالهم على أكمل وجه.