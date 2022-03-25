تراجع طفيف في أسعار «البيليت» واستقرار خردة الحديد عالميا

شهدت أسعار مدخلات إنتاج الحديد استقرارا نسبيا في تعاملات الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، ورغم الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار البيليت وخردة الحديد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الأسعار توقفت عن مستوياتها القياسية ولم تشهد ارتفاعات جديدة.

وبلغت أسعار الخردة 650 دولارا للطن خلال الأسبوع الثالث من مارس، وهي القيمة ذاتها التي سجلتها في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر، مقارنة بـ 628 دولارا في الأسبوع الأول، ما يعني ارتفاعها بنحو 22 دولارا للطن منذ بداية الشهر.

انخفاض 5 دولارات في طن البيليت

وشهدت أسعار مربعات الصلب، أو البيليت، انخفاضا طفيفا بلغت قيمته 5 دولارات، حيث سجل الطن ما بين 810 و905 دولار للطن، مقارنة بـ 910 دولارت لسعر البيليت التركي، وارتفاعا من 860 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من مارس.

وكانت أسعار البيليت شهدت ارتفاعات حادة عقب نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان السعر يدور حول 710 دولارا قبل الحرب، وتعتبر أوكرانيا واحدة من كبار منتجي البيليت في العالم، وتسببت الحرب في توقف الإمدادات للأسواق، ما جعل أغلب المستوردين يتدافعون على البيليت التركي.

تراجع خام الحديد

أما أسعار خام الحديد فقد شهدت تراجعا طفيفا هي الأخرى، حيث سجلت 150 دولارا للطن، وكان خام الحديد هو الأقل تأثرا بالحرب الحالية، نظرا لاعتماد المنتجين على مناجم الحديد في البرازيل وأستراليا، وسجل سعر طن الخام، أو مكورات الحديد، نحو 154دولارا، في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر، مقارنة بـ 153 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

أسعار حديد التسليح

فيما تراوحت أسعار حديد التسليح ما بين 940 – 970 دولارا للطن، متراجعا من 980 دولارا في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بـ 915 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، كما تراوحت أسعار لفائف الأسلاك بين 1000 و1060 دولار للطن.