حظك اليوم برج الجوزاء السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تجاهل الضغوط

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم السبت الموافق 26 مارس الجاري لمولود برج الجوزاء على الصعيدين العاطفي والمهني، والتي تحمل له الكثير من الأخبار السارة بعضها متعلق بالمال والأعمال على عكس الفترات السابقة التي كانت تحمل بعض الأخبار السيئة وتحديدًا على المستوى العاطفي والاجتماعي.

وقد يعتقد البعض أن التعامل مع مولود برج العذراء غاية في الصعوبة وتحديدًا من الشريك على المستوى العاطفي، إلا أن هذا المولود له مفاتيح من امتلكها ملك قلبه وعقله منها ضرورة ابتكار مواضيع ممتعة لطرحها عليه فهو يفضل أن تناقش وجدانه. .

كما يجب أن تنتهي أن هذا المولود ذكي جدا، لذلك اختاري موضوعا تكونين مطلعة على تفاصيله كي لا يكشفك وتخسري ثقته واحترامه فالرجل الجوزاء مستمع جيد بقدر ما هو متكلم بارع.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

ووفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، خلال قناتها على «يوتيوب» عن حظ مولود برج الجوزاء، فإن القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وتفي بالتزامات مادية وتحسن التخطيط.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تقول خبيرة الأبراج لمولود الجوزاء، إنه رغم الضغوط تستطيع أن تبدو اليوم ساحرا ومميزا، فلا تنتبه للضغوط واستمتع قد الإمكان.