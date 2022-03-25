آخر عملين للفنان الراحل أحمد حلاوة: لم يعرضا بعد

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان أحمد حلاوة إثر صراع مع فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ«الوطن».

وعانى الفنان أحمد حلاوة من تدهور شديد في حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا، ونقله لأحد مستشفيات القاهرة، ونكشف في السطور التالية تفاصيل آخر عملين شارك بهما حلاوة بالفترة الماضية، وهو فيلم «الجواهرجي»، وفيلم «مخ في تلاجة».

دور أحمد حلاوة في فيلم «الجواهرجي» مع محمد هنيدي

وشارك الفنان أحمد حلاوة في فيلم «الجواهرجي»، مع الفنان محمد هنيدي، ونخبة من نجوم الفن، وما زال لم يُعرض الفيلم حتى الآن، ومن المفترض أن يعرض خلال العام الحالي 2022.

وانتهى الفنان أحمد حلاوة من تصوير مشاهده في فيلم «الجواهرجي» في أواخر العام الماضي.

ويجسد أحمد حلاوة، دور حمو «محمد هنيدي» في فيلم «الجواهرجي»، ووالد منى زكي، التي تجسد دور زوجة الأول بالفيلم، ويجمع هذا العمل منى زكي، ومحمد هنيدي، بعد 23 عامًا من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

وصرح أحمد حلاوة في وقت سابق لـ«الوطن»، بأنه لم يتردد لحظة في المشاركة بفيلم «الجواهرجي»، لأنه يقوم بدور كوميدي من الطراز الأول المفضل له، في تصريحات سابقة.

ويشارك في فيلم «الجواهرجي» أحمد حلاوة، مع نخبة من نجوم الفن، ومن بينهم محمد هنيدي ومنى زكي، و أحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول.

تفاصيل فيلم «مخ في التلاجة»

في سياق منفصل، ما زال تصوير فيلم «مخ في تلاجة» والذي شارك فيه الفنان أحمد حلاوة لم ينته حتى الآن، ويقوم ببطولته مع أحمد حلاوة كل من: محمد طعيمة، منة فضالي، وإبراهيم السمان، ونخبة من نجوم الفن، ومن تأليف وإنتاج و إخراج: طارق عبد المعطي.

وصرح أحمد حلاوة في لقاء تليفزيوني من قبل عن مشاركته في فيلم «مخ في تلاجة»، بأنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.