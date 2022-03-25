«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا السبت.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، خاصة الشرقية منها وشمال الدلتا ومدن القناة، كما تنشط الرياح على شمال البلاد، ويسود طقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.

الأرصاد: تغير الأحوال الجوية بدءا من غدا السبت

وأوضح خبراء الأرصاد، أن الأحوال الجوية ستتغير اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، إذ سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة وتسود حالة من الاستقرار في الطقس مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

ويسود غدا السبت، طقس دافئ على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والوجه البحري، بينما يكون معتدلا على شمال الصعيد ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26-3-2022

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت الموافق 26 مارس، على النحو التالي:

- درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 19 والصغرى 09.

- درجات الحرارة العظمى في الوجه البحري 19 والصغرى 09.

- درجات الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 18 والصغرى 11.

- درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 22 والصغرى 13.

- درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد 20 والصغرى 09.

- درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 27 مارس

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل الموافق 27 مارس وفق البيان، كالتالي:

- درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 22 والصغرى 11.

- درجات الحرارة العظمى في الوجه البحري 22 والصغرى 11.

- درجات الحرارة العظمى في السواحل الشمالية الغربية 20 والصغرى 12.

- درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 24 والصغرى 15.

- درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد 24 والصغرى 11.

- درجات الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 30 والصغرى 14.