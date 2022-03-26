تفاصيل 5 وظائف مطلوبة في 3 بنوك.. اعرف الشروط والتخصصات

كشف كل من بنك المشرق وHSBC، وبنك القاهرة عبر موقع التوظيف «LinkedIn» عن حاجتهم لشغل وظائف خالية داخل قطاعات تلك البنوك، والتي نوهت عن شروط ومهام للقبول في تلك الوظائف بعضها متعلق بسنوات الخبرة والأخرى بطريقة الإدارة، وترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف بنك المشرق

وطرح بنك المشرق تفاصيل 3 وظائف، يتم التقديم السريع لها من خلال موقع البنك على موقع التوظيف «LinkedIn»، جاءت على هذا النحو:

وظيفة مساعد مدير نظام إدارة المعلومات

- التخرج مع من 7 إلي 9 سنوات خبرة.

- معرفة جيدة بالمبادئ المالية والاقتصادية.

- معرفة قوية باستراتيجيات وأدوات نظام المعلومات الإدارية «MIS».

- معرفة جيدة باستراتيجيات إدارة قيمة العملاء.

- خبرة في SAS أو كائنات الأعمال، قادرة على العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة المتنوعة.

- خبرة واسعة في إدارة البيانات وتحليل الخدمات المصرفية للشركات.

- مهارات ممتازة في استخدام Excel و MS و Access و MS.word.

- مهارات العمل الجماعي مع القدرات القيادية.

- تجربة المبيعات والخدمات المصرفية .

وظيفة إخصائي تدريب

- خريج جامعي.

- خبرة من 4 إلى 5 سنوات على الأقل في مركز الاتصال وخدمة العملاء.

- معرفة كاملة بمنتجات وعمليات وخدمات البنك.

- مهارات عرض وتواصل ممتازة.

- معرفة العمل الفعال لـ flexcube ، select ، AFS وجميع تطبيقات DBC الأخرى.

وظيفة مدير العلاقات

- خريج جامعي.

- مهارات شخصية قوية وحساسية ثقافية

- مهارات إدارة العلاقات والشبكات.

- شخصية منفتحة ودودة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مماثلة مع بنك آخر أو شركة خدمات مالية.

وظائف بنك القاهرة

واعلن بنك القاهرة حاجته لوظيفة مدير علاقات الثروة «شريحة أثرياء التجزئة» بشروط هي:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة.

- لا تقل عن 4 سنوات خبرة في إدارة العلاقات «إدارة الثروات».

- سجل حافل من إدارة العلاقات والمبيعات.

- ممتاز في اللغة الإنجليزية.

- مهارات اتصال وتفاوض وبيع ممتازةمهارات عرض جيدة.

- للتقديم السريع يتم من خلال موقع البنك على موقع التوظيف «LinkedIn».

وظيفة بنك HSBC

وكشف بنك HSBC حاجته لوظيفة مدير خدمة عملاء المدفوعات بشروط هي:

- مستوى يجيد اللغة الإنجليزية.

- حاصل على درجة البكالوريوس.

- منفتح على جداول العمل المرنة المتغيرة.

- تقديم ما وعد به بما يتماشى مع توقعات العملاء والخدمة.

- القيام بعمل جيد، ويهتم بجعله مناسبًا للعميل ويتحقق من أن كل شيء في محله.

- القدرة على العمل في بيئة كبيرة الحجم وسريعة الخطى مطلوبة.

- إتقان استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية وحزم البرامج الأساسية والتطبيقات المتخصصة.

- مهارات اتصال ممتازة ومهذبة وودودة في جميع الأوقات.

- للتقديم السريع يتم من خلال موقع البنك على موقع التوظيف «LinkedIn».