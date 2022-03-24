«التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الفني.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لشغل وظيفة رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني عن طريق النقل، أو انتداب من بين العاملين بديوان عام الوزارة «أساسيا أو منتدبا» أو من ضمن العاملين في مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات، ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة.

وأضافت الوزارة، في خطابٍ للمديريات والإدارات التعليمية، أنّه على من يرغب التقدم للإعلان، عليه استيفاء البيانات المطلوبة إلى الإدارة العامة للموارد البشرية وإدارة التعيينات، ويكون مؤشّرًا عليه بالموافقة من مدير عام الإدارة التابع لها، وصحيفة أحوال معتمدة، خلال أسبوع من تاريخ النشر.

متطلبات شغل الوظيفة

وأكّدت الوزارة اختيار آلية المفاضلة بين المتقدمين بمعرفة قطاع التعليم الفني، بعد انتهاء الإعلان وفحص المستندات المقدمة، موضحة أنّ متطلبات شغل الوظيفة تتمثل في مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة العمل، ويُفضل الحصول على دراسات عليا في إدارة الجودة أو التعليم الفني.

وأشارت إلى أنّ المتطلبات تضمن ضرورة توافر خبرة في مجالات التعليم الفني وأنظمة إدارة الجودة والتدقيق، لا تقل عن 15 عامًا، أو قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأولى بشرط وجود خبرات موثقة في أعمال الجودة، والإلمام بقوانين التعليم والخدمة المدنية والقرارات ذات الصلة بالتعليم الفني وجودة التعليم الفني، وممارسات العمل الحكومية المختلفة.

المهارات المطلوبة للوظيفة

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأنّ المهارات المطلوبة للوظيفة هي التخطيط والتنظيم وصنع القرار، وحل المشكلات، والتواصل الفعّال، والتأثير والقيادة والتوجيه والتجاوب مع التغيير، وإجادة استخدام الحاسب الآلي بما في ذلك إجادة التعامل مع برامج الـ«مايكروسوفت أوفيس» وإجادة اللغة الإنجليزية، مشدّدة على ضرورة إرفاق شهادة تحديد مستوى من جهة معتمدة مع نموذج طلب التقدم.