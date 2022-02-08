«الفائدة تضاف يوميا».. 3 مزايا لـ«الحساب الجاري بلس» من بنك القاهرة

تتنافس البنوك المحلية في تقديم منتجات مصرفية وأوعية ادخارية تلائم كافة شرائح المجتمع المصري، لتوسيع قاعدة عملائها وتحقيق أهداف الشمول المالي، بتوجيهات من البنك المركزي المصري.

وتتنوع الأوعية الادخارية التي يقدمها بنك القاهرة، بين حسابات التوفير والشهادات، والحسابات الجارية، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي شروط فتح الحساب الجاري «بلس»:

-الحد الأدنى لفتح حساب جاري بلس بـ بنك القاهرة، 5 آلاف جنيه.

-يبدأ احتساب العائد على الحساب الجاري بلس من بنك القاهرة، عند وصول المدخرات إلى 50 ألف جنيه، مع العلم، أنه يتم احتساب العائد على رصيد الحساب اليومي، ويضاف العائد للحساب شهرياً، ويختلف العائد وفقاً لدورية احتساب وصرف العائد، وقيمة الحساب أو المدخرات، ليتم توزيعه على شرائح متعددة، كالتالي:

الحساب الجاري بلس من بنك القاهرة.. 4 شرائح مختلفة

-الشريحة الأولى: مدخرات أقل من 50 ألف جنيه، لا يتم احتساب أي عائد لـ الحساب الجاري بلس من بنك القاهرة.

-الشريحة الثانية: تبدأ من 50 إلى أقل من 250 ألف جنيه، بعائد يومي 3%، ويصرف شهرياً.

-الشريحة الثالثة: تبدأ من 250 إلى أقل من 500 ألف جنيه، بعائد يصل لـ 3.5%.

-الشريحة الرابعة: تبدأ من مدخرات بقيمة 500 ألف جنيه، فأكثر.

-العائد يومي 4%، ويصرف شهرياً.

3 مزايا للحساب الجاري بلس.. تعرف عليها

يحرص بنك القاهرة على تنويع منتجاته المصرفية، وبالتالي إتاحة العديد من المزايا للأفراد المودعين لمدخراتهم بالبنك، ويلقي التقرير التالي الضوء على 3 مزايا رئيسية لفتح حساب «بلاس»:

1. العائد أو الفائدة على المدخرات بالحساب الجاري بلس، تضاف يومياً، أي يتم احتسابها بشكل يومي فيما يتم صرف العائد شهرياً، بعد إضافته للأموال المودعة.

2. وجود 4 شرائح مختلفة بالحساب الجاري، تمكن العديد من الأفراد الراغبين في الحصول على عائد مميز على مدخراتهم من فتح حساب بالبنك.

3.العائد تصاعدي، ويرتفع كلما زادت المدخرات.