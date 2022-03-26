حظك اليوم برج الميزان السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. تحكم في غضبك

يحرص رجل برج الميزان على إرضاء شريكة حياته بشكل كبير، ولا يسمح للآخرين بالتأثير عليه وعلى قراراته على الإطلاق، كما أنه يحرص على خوض المزيد من المحادثات اللطيفة مع الأشخاص الآخرين، ويميل للموازنة بين جميع أمور حياته المختلفة، سواء كانت حياته الشخصية أو العملية، ولا يترك أي من الجوانب يأثر على جانب آخر في حياته، وعندما يقع في مشكلة أو أزمة، يستطيع حلها بمنطقية كبيرة.

ويفضل مولود برج الميزان قضاء الكثير من الوقت خارج المنزل، ولا يحب التواجد داخل المنزل لفترات طويلة، كما أنه يحب التواجد في أماكن مرتبة ومنظمة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس واليوم يطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تحكم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.

أكثر الأبراج توافقا مع برج الميزان

مولود برج الميزان لديه قدرة كبيرة على التوافق عاطفيا مع عدد من الأبراج المختلفة، كما أنه لديه قوة متناغمة معهم، وتتمثل تلك الأبراج في «الأسد والقوس والجدي والسرطان.