نادي نجيب: تصريحات «المركزي الروسي» أدت إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا

انخفضت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.35% لتسجل سعر الأوقية وقبيل إغلاق التعاملات اليومية للمعدن النفيس 1.947.27دولار وبيع عيار 24 بسعر 62.60 دولار فيما بيع عيار 22 بسعر 57.38 دولار وبلغ عيار 21 سعر 54.78 دولار وسجل عيار 18 سعر 46.95 دولار، وفقا لنادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقال «نجيب» إن مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقاس به أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات خلال تعاملات أمس الجمعة استقر دون مستويات 99.00 نقطة، وسجّل حوالي 98.62 نقطة، منخفضا بنسبة 0.17%.

وأوضح أن الذهب معدن حساس ويتأثر بشكل كبير بأي تقلبات جيوسياسية بالإضافة إلى قوة الدولار، لافتا إلى أن أسعار الذهب عالميا قد انخفضت وبشكل سريع بسبب تصريحات المركزي الروسي والتي طمأن فيها الأسواق بوجود احتياطياته من الذهب بخزائنه.

يذكر أن البنك المركزي الروسي صباح يوم الجمعة، أكد أن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا، متابعا أنه لا يقوم بتصدير الذهب من البلاد، وهو موجود في خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضي الروسية.

وبحسب البنك المركزي الروسي، فإن الاحتياطيات الروسية من الذهب قد ارتفعت في العام الماضي بنسبة 0.14%، وبلغت في يناير الماضي مستوى 74 مليون أوقية، أي ما يعادل 2301.657 طن، وتلك التصريحات عززت من قوة الذهب.

وذكرت جهات رقابية أن العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا تسري على أي تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزي الروسي.

أسعار المعادن الأخرى

وأثرت تلك التصريحات على أسعار المعادن حيث انخفضت عقود معدن الفضة بمستهل التعاملات بنسبة 0.30% وسجّلت حوالي 25.843 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.42% وسجّلت حوالي 2520.02 دولار للأوقية. وانخفضت عقود معدن البلاتنيوم بنسبة 0.85% وسجلت حوالي 1022.40 دولار للأوقية.

سعر الذهب محليا

بينما سجل سعر الذهب فى محلات الصاغة، سعر 1.126 جنيه لعيار 24 وبيع عيار 21 بسعر 985 نهاية تعاملات أمس الجمعة وسجّل عيار 18 سعر 844 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها دون مصنعية.

وفي سياق آخر نصح سكرتير شعبة الذهب المواطنين بعدم الشراء أو البيع خلال تلك الفترة لأنها فترة ريبة خوفا من التعرض لخسائر.