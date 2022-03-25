تعرف على سعر الذهب اليوم.. فقد 15 جنيها خلال يومين

واصل سعر الذهب تراجعه محليا بقيمة 15 جنيها لليوم الثاني على التوالي في محلات الصاغة، ليباع عيار 24 بسعر 1126 جنيها وبيع عيار 21 بسعر 985 جنيها مقابل 1000 جنيه في بداية التعاملات، أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

وسجّل عيار 18 سعر 844 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7880 جنيها دون مصنعية.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية لـ«الوطن»، أن تذبذب سعر المعدن الأصفر بين الصعود والانخفاض وزيادة الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد 18%، تسبب في إصابة الأسواق بالشلل، وانعكس بالسلب على سعر بيع وشراء الذهب.

وأضاف «نجيب» أن هدايا عيد الأم لم تنعش مبيعات الذهب مثلما يعتقد البعض، وهناك ركود وكساد في الأسواق، كما أنّ معظم عمليات البيع لا زالت تركز في بيع المشغولات الذهبية من القطع ذات الأوزان الصغيرة، خاصة عيار 18 الذي يحظى بإقبال كبير من جانب المقبلين على الزواج.

وأشار إلى أنّ التراجع أو الصعود غير محفّز للشراء أو البيع، فهناك حالة ترقب، والطلب على شراء الذهب بطيء نسبيا مقارنة بالأسبوعين السابقين، إذ اقتصرت عمليات الشراء على الهدايا صغيرة الوزن.

ماذا حدث في سوق الذهب عالميا؟

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا والتي تدعم قوة الذهب وصعوده باعتباره ملاذا اَمنا، وذلك بالرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي لتصعد عقود الذهب الفورية بنسبة 0.23% وتسجل نحو 1948.83 دولار للأوقية، بينما سجلت عقود الذهب الاَجلة نحو 1948.80 دولار للأوقية.

كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم ارتفاعا بشكل ملحوظ ولكنه لا يزال مستقرا دون مستويات 99.00 نقطة، وسجل نحو 98.81 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.19% تقريبا، وفي ظل العلاقة العكسية بين الطرفين، كان من المفترض أن يحدث انخفاضا في أسعار الذهب بشكل واضح، ولكن مع استمرار التوترات الجيوسياسية فإن الذهب يجد دعما باعتباره أحد الملاذات الاَمنة.