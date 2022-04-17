على قديمه.. نور الشريف يحكي موقفا طريفا مع السعدني في رمضان «فيديو»

خسرت الشاشة العربية برحيله علما من أعلامها وقيمة فنية نادرة لن تعوض لكن ذكراه ستبقى خالدة في قلوبنا إلى الأبد، فتاريخه الفني الذي استمر لقرابة نصف قرن شاهدا على روائع الأعمال الراسخة التي علقت في أذهان المشاهدين، إنه الفنان نور الشريف الذي يعد موهبة لن تكرر.

وفي لقاء تليفزيوني نادر، ظهر الفنان صلاح السعدني وهو يرتدي جلبابا وعِمة بصحبة الفنان نور الشريف، وتحدثا عن موقفا طريفا جمع بينهما خلال فترة الشباب في بيت عمة «الشريف» بحي السيدة زينب بالقاهرة خلال شهر رمضان المبارك، ووصف «السعدني» ذلك الموقف بأنه بداية العلاقة الحميمية التي جمعت بينهما واستمرت أكثر من 20 عاما.

وأضاف «السعدني» خلال لقاء في برنامج «لقاء الذكريات» المذاع على التلفزيون المصري، موجهًا حديثه للفنان نور الشريف، قائلا له: «فاكر يوم ما عزمتني على الفطار وفتحت لي عمتك اللي رحبت بيا، ولكن أنت لما شوفتني لون وشك اتغير وافتكرت إنك كنت عازمني»، ليرد عليه «الشريف» مازحًا: «كنت عازمك بس مكنش فيه أكل، ونسيت أقول لعمتي أنها تطبخ، وكلنا فول بطماطم».

وكشف نور الشريف عن فكرة المسرح الخشبي الذي صنعه بمساعدة زوج عمته في ورشته، قائلا إن هناك مُخرجا مسرحيا إنجليزيا شعر بالضيق من ممثلي المسرح، فقرر صنع مسرحا للعرائس، وشهد على يده تطورا كبيرا، فصنع ممثلين بالخشب بأحجام مختلفة ما ساعده في تصور الممثلين الحقيقيين، وأماكن تواجدهم على المسرح، وهذه الفكرة ألهمت «الشريف» لذلك قرر تقليده.

نور الشريف: علاقة الممثل بالمخرج خطيرة جدا

ولفت نور الشريف إلى أن علاقة الممثل بالمخرج شيئا خطيرا للغاية، وعندما أجرى «إخراجا نظريا» بأشخاص من الخشب داخل مسرحا صغيرا، جعله ذلك يشعر بأهمية فن الإخراج للممثل، ومدى خطورة العلاقة بينهما، فإذا لم يستطع المخرج توصيل وجهة نظره للممثل في حركة ما ستكون النتيجة الفنية في النهاية بشعة للغاية، ونفس الشيء للممثل.

وعلق نور الشريف على مقولة أن «التمثيل موهبة فقط»، قائلا إنّه يوافق عليها وأن نسبة الموهبة تصل لـ 60 أو 70% ولكن الباقي علم ودراسة، وليس شرطا أن تكون الدراسة في معهد التمثيل، ويمكن ممارسة التمثيل في المسرح الجامعي أو المدرسي.

نور الشريف: التمثيل موهبة ودراسة

وأفاد الفنان الراحل أن العلم الذي اكتسبه الممثل يجعل العلاقة بينه وبين المخرج أكثر قربا وإبداعا، قائلا: «لازم تكون العلاقة فيها ميلاد فني حقيقي مش المخرج يقولي أمشي كدة فأمشي زي الصنم مش فاهم ليه».