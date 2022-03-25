6 نصائح ذهبية من خبير قبل الاستثمار في المعدن الأصفر.. تعرف عليها

يتجه الكثير من الأفراد في الآونة الأخيرة للاستثمار في الذهب، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية مثل أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ليجدوا في المعدن الأصفر ملاذهم الآمن للحفاظ على مدخراتهم من التآكل.

«قابيل»: لا يزال الذهب الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات

وأكد وائل قابيل، خبير صناعة الذهب، أنه للحفاظ على قيمة مدخرات الأفراد وصغار المستثمرين، وضمان عدم تآكلها نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية الحالية، يعد الاستثمار في الذهب هو الأفضل.

الخبير: ابدأ في الاستثمار الآن

وأضاف «قابيل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه يميز الاستثمار في الذهب عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، إذ تستطيع أن تبدأ بأي قدر من المدخرات.

وتابع في تصريحاته، أنَّه لأجل ضمان استثماراتك في الذهب، لابد من مراعاة بعض الشروط، وهي كالتالي:

- طول فترة الاستثمار، لأن محاولة توظيف مبلغ المدخرات في استثمارات الذهب التي تحتاج لوقت طويل نسبيًا لتحقيق العائد.

- ابتعد عن شراء مشغولات ذهبية: اختيار صورة معينة لاستثماراتك في الذهب، مثل شراء سبائك ذهبية، والتي تتوافر بأحجام مختلفة، وتتميز أنَّه عند بيعها لا يخسر العميل قيمة المصنعية كاملة.

- استثمر في شراء عملات ذهبية: شراء الجنيه الذهب الأفضل، بعد الاستثمار في السبائك، نظرًا للمردود المرتفع عند البيع، والمتحقق من سهولة تسييلها، أي تحويلها إلى نقود متداولة.

- إذا قررت الاستثمار في السبائك الذهبية، فلابد من مراعاة شرائها من متاجر وشركات للذهب معروفة وموثوق في اسمها السوقي، وعلامتها التجارية.

- ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة الأصلية من التاجر لأنها الضامن الأساسي لحق ملكيتها لحاملها، خاصة عند البيع.

- الحفاظ على السبائك الذهبية بحالتها الأصلية عند شرائها، مع ضرورة الابتعاد عن إزالة الغلاف الأصلي الخاص بالسبيكة.