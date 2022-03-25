انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية الأحد.. تستهدف 838 ألف طفل

تنطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل 27 مارس الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة والسكان.

من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات

وقال الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 838 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

2109 فرق طبية مشاركة في الحملة

وأوضح «حليم»، في بيان منذ قليل، أن الحملة تتم من خلال 2109 فرق طبية تضم حوالي 5 آلاف فرد مدرب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية، علاوة على فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى مشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المناطق.

حملات متنقلة للتطعيم ضد شلل الأطفال

من جانبه، قال الدكتور وليد زاهر، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية، أن الحملة تجوب المنازل «من شقة لشقة» في جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

التطعيم ضد شلل الأطفال مجاني وآمن

ودعا «زاهر»، جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكدا أن التطعيم مجاني وآمن ويتم عن طريق نقطتين بالفم، وأنه يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006، وكانت آخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.