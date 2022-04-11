فنان على كرسي المذيع.. أحمد السقا من الأكشن إلى برنامج يحمل اسمه

معروف عنه الشهامة والجدعنة بجانب موهبته الطاغية، وأمام أزمات أصدقائه وزملائه تجده أول الحاضرين ولا يتأخر عنهم أبدًا، ليستحق لقب الفارس فهو أيضا محب للفروسية والمغامرة، إنه الفنان أحمد السقا الذي نشأ في عائلة فنية، والده هو محمد السقا عراب مسرح العرائس، وكان مدير المسرح لفترة طويلة أما جده لأمه هو عبده السروجي المغني المشهور.

أحمد السقا يخوض تجربة المذيع للمرة الأولى

بجانب حبه للتمثيل، خاض أحمد السقا تجربة تقديمه برنامجا تلفزيونيا للمرة الأولى وذلك خلال شهر رمضان 2020 وتشاركه التقديم الإعلامية رزان المغربي، إذ قرر تحدي 30 فنانا في برنامجه الترفيهي «إغلب السقا»، ويعد النسخة العربية من برنامج «beat the star»، ويتضمن عددا من المنافسات والتحديات بين أحمد السقا والمشاهير، ويحصل الفائز على مبلغ 100 ألف جنيه، يتبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية داخل مصر.

وواجه القائمون على تسجيل حلقات البرنامج صعوبات عديدة حينها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانبة آنذاك، بينها إيقاف تصوير أي أعمال فنية في البلد، إذ كانت حلقات البرنامج يجرى تصويرها هناك.

فنانون فازوا في تحدي «السقا»

واستطاع 8 فنانين فقط الفوز في تحدي أحمد السقا خلال البرنامج، وهم الفنانة درة ضيفة البرنامج في حلقته الخامسة، والفنان أحمد فهمي ضيف الحلقة العاشرة، والفنان قصي خولي ضيف الحلقة 12، والمطرب وائل جسار ضيف الحلقة 14، والفنان السوري عابد فهد ضيف الحلقة 16، والمطرب اللبناني فارس كرم ضيف الحلقة 20، والفنان باسل خياط ضيف البرنامج في حلقته الـ25، وأخيرا الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ضيفة البرنامج في حلقته الثامنة والعشرين.

واستضاف البرنامج في حلقته الأولى الفنان محمد هنيدي، الصديق المقرب للفنان أحمد السقا، بجانب العديد من الفنانين بينهم نيللي كريم، غادة عبدالرازق، عمرو سعد، نوال الزغبي، حمادة هلال، عمرو يوسف، حمدي الميرغني، مايا دياب، فيفي عبده، بوسي، رامي عياش ووليد توفيق، وتضمنت الحلقة الأخيرة تحدي «رزان» لـ«السقا».