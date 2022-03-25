جدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية 2022.. تنطلق 28 مايو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أن الامتحانات تنتهي يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية 2022

- وفقاً لجدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية 2022، تعقد يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- ويعقد يوم الأحد الموافق 29 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية وإدارة مشروعات زراعية صغيرة.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 30 مايو امتحان مادة آفات زراعية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل، امتحان مادة التسويق الزراعي والألبان.

- يعقد يوم الخميس الموافق 2 يونيو، امتحان مادة تربية نحل وديدان حرير.

- يعقد يوم السبت الموافق 4 يونيو، امتحان مادة أمراض نبات.

- يعقد يوم الأحد الموافق 5 يونيو، امتحان مادة محاصيل الحقل.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 6 يونيو المقبل، امتحان مواد دواجن وعجائن ومخبوزات وهندسة وميكنة زراعية والزراعة المحمية ومزارع سمكية وكيمياء.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو المقبل، امتحان مادة صحة الحيوان والدواجن وحفظ وتصنيع اللحوم واستزراع الأراضي الصحراوية وخدمة الحاصلات البستانية وميكروبيولوجي.

- يعقد يوم الخميس الموافق 9 يونيو، امتحان مادة حيوانات اللحم والصناعات الغذائية وكيمياء الأراضي والنباتات الطبية والعطرية وأساسيات تربية الأسماك والفيزياء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حول جدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية 2022 «العملية والشفهية»، أن الامتحانات تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 21 يونيو المقبل، وفقاً لأعداد الطلاب المتقدمين وحسب الجداول الخاصة بهم، موضحة أن الامتحان العملي لمادة صيانة وإصلاح مجال استطلاح الأراضي والميكنة الزراعية يعقد لمدة ساعتين، وامتحان مادة الورش العملية «برادة- كهرباء- زجاج» مجال فني معامل لمدة ساعتين، ومادة الحاسب الآلي لجميع المجالات لمدة ساعة، وعقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية وفقاً لأعداد الطلاب المتقدمين للامتحان.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الزراعية 2022 نظام الدمج التعليمي

- يعقد يوم السبت الموافق 28 مايو امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية وإدارة مشروعات زراعية صغيرة يوم الأحد الموافق 29 مايو.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 30 مايو امتحان مادة آفات زراعية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو امتحان مادة التسويق الزراعي والألبان.

- يعقد يوم الخميس الموافق 2 يونيو امتحان مادة تربية نحل وديدان حرير.

- يعقد يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل امتحان أمراض نبات.

- يعقد يوم الأحد الموافق 5 يونيو امتحان مادة محاصيل الحقل.

- يعقد يوم الاثنين الموافق 6 يونيو امتحان مادة دواجن وعجائن ومخبوزات وهندسة وميكنة زراعية والزراعة المحمية ومزارع سمكية وكيمياء.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو امتحان مادة صحة الحيوان والدواجن وحفظ وتصنيع اللحوم واستزراع الأراضي الصحراوية وخدمة الحاصلات البستانية وتصنيع الأسماك وميكروبيولوجي.

- يعقد يوم الخميس الموافق 9 يونيو امتحان مادة حيوانات اللحم والصناعات الغذائية وكيمياء الأراضي والنباتات الطبية والعطرية وأساسيات تربية الأسماك وفيزياء.