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عاجل .. التعليم تعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لمدة أسبوع

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كريم روماني
03:39 م | الخميس 24 مارس 2022
تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية أسبوع

تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية أسبوع

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنّه جرى تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع على أن تبدأ اعتبارا من يوم 28 مايو المقبل بدلا من 21 مايو المقبل.

تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الامتحانات تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أنّه يمكن الاطلاع جداول امتحانات الدبلومات الفنية من موقعها الإلكتروني على هذا الرابط.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.