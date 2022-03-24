عاجل.. إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام 3 سنوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية لتجارية نظام السنوات الثلاث لجميع الشعب، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مايو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث:

-يعقد امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت الموافق 28 مايو.

-يعقد امتحان مادة اللغة الأولى الإنجليزية يوم الأحد الموافق 29 مايو.

-يعقد امتحان اللغة الفرنسية والحاسب الآلي التحريري يوم الإثنين 30 مايو.

-يقعد امتحان اللوائح المالية والإدارية وسوق الأوراق المالية وسكرتارية باللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو.

-يعقد امتحان مادة قوانين عمل وتأمينات اجتماعية ومبادىء قانون المرافعات يوم الخميس المواق 2 يونيو.

-يعقد امتحان مادة رياضيات تأمينات الحياة ومبادىء قانون العقوبات يوم السبت الموافق 4 يونيو.

-يعقد امتحان مادة تأمينات أشخاص والسكرتارية باللغة الإنجليزية ومحاسبة حكومية يوم الأحد الموافق 5 يونيو.

-يعقد امتحان مادة الاقتصاد وأعمال الوساطة التجارية وفن الإنتاج في التأمين وإدارة المشروعات الصغيرة يوم الإثنين الموافق 6 يونيو.

-يعقد امتحان مادة مبادىء قانون الإجراءات الجنائية يوم الأربعاء الموافق 8 يونيو.

-يعقد امتحان مادة التسويق وتأمينات هندسية وإدارة المشتريات يوم الخميس الموافق 9 يونيو.

التعليم: الامتحانات تبدأ من 21 مايو القادم

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني، أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 بالنسبة لمادة الحاسب الآلي على أن تُستكمل عقب انتهاء الامتحانات التحريرية طبقاً لعدد أيام كل لجنة ووفقاً لأعداد الطلاب المتقدمين للامتحان على دفعات وحسب الجداول المعلنة بكل لجنة.