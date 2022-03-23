إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 خلال ساعات

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، أن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، انتهى من وضع جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي»، واعتمدها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 خلال ساعات

وأضاف نائب وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات بنظاميها الثلاث والخمس سنوات خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أنه لأول مرة يتم عقد الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، بالتنسيق مع خبراء وزارة الصناعة خلال شهر يونيو المقبل.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهي كالآتي:

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى 19 مايو.

- 97 يوما مدة الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني.

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني 9 يونيو 2022.

- السبت 7 مايو عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل.

- السبت 7 مايو عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

- السبت 11 يونيو عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022.

- السبت 21 مايو عقد الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022.

- السبت 11 يونيو عقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية 2022.