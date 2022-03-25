تفاصيل تخريج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية بالحكومة

قالت الدكتورة رحاب فراج، مدير عام تطوير القدرات البشرية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إنّه جرى تخريج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية بالحكومة، لافتة إلى أن فكرة التدريب بدأت مع صدور استراتيجية تمكين المرأة ويوم المرأة المصرية.

التدريب يتسق مع أهداف التنمية المستدامة

وأضافت «فراج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الجمعة، أن التدريب يهدف لتمكين المرأة وليس فقط التواجد السطحي، إذ يتكون التدريب بكل ما هو متعلق بتنمية قدرات ومهارات المرأة في مجال العمل وكيفية وضعها خطة متسقة مع أهداف التنمية المستدامة، وكيفية إدارة فريق العمل وتأهيلها لأن تكون قائدًا ينافس على مراكز قيادية.

التحدي الأكبر في التدريب

وأشارت إلى أن التحدي في التدريب كونه جزء كبير منه يجري داخل فصول في كل محافظة، معقبة: «شغالين من القاهرة وبندير فصول في مختلف المحافظات»، لافتة إلى أن المحافظات المستهدفة هذا العام هي دمياط والدقهلية والبحيرة والغربية.

وأفادت بأن التحدي الثاني يتمثل في أن جزءًا كبيرًا من التدريب يجري بطريقة الـ«أونلاين»، لافتة إلى أن السيدات أبدين حماسة للتدريب الذي يمتد على مدار 3 شهور بواقع يومين في الأسبوع.

ترقي متدربات في البحيرة

وأوضحت أنه في نهاية التدريب يجرى تنفيذ مشروع تهدف فكرته لتحسين أو حل مشكلة موجودة في طبيعة عملهم، وبالتالي هذا التدريب ليس نظريًا فقط ولكن تدريب يمكن المرأة على وضع يدها على نقاط الضعف وتحاول تحسينها وتقويتها، كما أن التدريب عمل جماعي وتدريب متكامل يجعل المرأة قادرة على مواجهة المشكلات وحلها والتصدي لها.

وعن أبرز المناصب أو المواقع التي يمكن للمتدربات المنافسة عليها فيما بعد، قالت إن التدريب بشكل عام يهدف لرفع الكفاءة للفئات القيادية والإدارية، ومحافظ البحيرة أعلن ترقي بعض السيدات التي حصلن على هذا التدريب.