برنامج تدريبي على مهارات «القيادة والتبعية» لطلاب جامعة كفر الشيخ

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة كفر الشيخ، البرنامج التدريبي على مهارات القيادة والتبعية بكلية الذكاء الاصطناعي، تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعه كفر الشيخ، وإشراف الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالتعاون مع الإدارة العامة لمشروعات البيئة برئاسة نافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.

وحاضر في البرنامج محمد أحمد عبد الحميد، منسق وحدة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب عاطف، مسئول الأنشطة التوعوية، والدكتور نهال مصطفي فتحي مسئول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعه كفر الشيخ.

واستهدف البرنامج تدريب طلاب كلية الذكاء الاصطناعي علي مهارات القيادة وكيفية أن تكون قائدا ناجحا، ومعوقات القيادة ونظريات القيادة، والفرق بين القيادة والإدارة، وواجبات التابع نحو القائد ومعوقات التعامل الفعال مع القائد.

جامعة كفر الشيخ تحرص على تأهيل طلاب الذكاء الاصطناعي

وتم التفاعل والمشاركة من الطلاب حول البرنامج التدريبي كما تم تسليم شهادات المشاركة للطلاب المشاركين في البرنامج .

يذكر أنّ جامعة كفر الشيخ تحرص على تنمية مستوى مهارات طلابها من خلال توقيع البروتوكولات المختلفة مع الوزارات والهيئات، وبخاصة طلاب الذكاء الاصطناعي باعتبار الكلية أول كلية متخصصة في مصر والثانية في الشرق الأوسط، حيث يتم تدريب الطلاب في مختلف الشركات على أحدث التقنيات.