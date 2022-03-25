إصابة شاب في انقلاب سيارة بمنطقة الجامعة القديمة بالإسماعيلية

أصيب شاب بإصابات خطيرة جراء انقلاب سيارة ملاكي في الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، نقل على إثرها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب السيارة رقم «ط هـ ف 8521»، بطريق الجامعة القديمة بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ نقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية إن المصاب يدعى «أحمد رجب السيد»، 22 سنة، مقيم بمنطقة الشيخ زايد التابعة لقسم ثالث الإسماعيلية، وأن حالته غير مستقرة وأنه مصاب باشتباه مابعد الارتجاج ونزيف داخلي في البطن والصدر.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنه تم استدعاء استشاري الجراحة والجهاز الهضمي والمخ والأعصاب لمتابعة حالته الصحية، فيما يتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات للوقوف على حالته.

إصابة 3 في حادث تصادم بالجامعة القديمة

وكان قد شهد طريق الجامعة القديمة اليوم الجمعة، حادث تصادم آخر أصيب فيه 3 أشخاص نقلوا إلى المجمع الطبي.

وقالت مصادر طبية إن سيارتين ملاكي اصطدمت ببعضهما اليوم الجمعة قرب بوابة جامعة قناة السويس، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى استقرار حالات المصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم قبل خروجهم من المستشفى.