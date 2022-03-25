طقس غير مستقر في السويس.. تحذيرات من انخفاض الحرارة إلى 8 درجات ليلا

تشهد محافظة السويس، اليوم الجمعة، طقسا متقلبا منذ الصباح، إذ نشطت الرياح وظهرت الغيوم في سماء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى، وسط توقعات باستمرار حالة الطقس غير المستقر وسقوط أمطار وانخفاض في درجة الحرارة.

السويس ترفع درجة الاستعداد

أعلنت محافظة السويس، عن استمرار رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، لمواجهة أي تغيرات قد تنجم عن التقلبات الجوية بسبب الطقس السيئ، إذ شدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الأحياء والجهات بالاستعداد للتدخل الفوري حال تطلب الأمر ذلك، مع التأكيد على نظافة مخرات السيول وبلوعات الأمطار، والتأكيد على عمل محطات الصرف وانتشار فرق التدخل على مدار الساعة.

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انخفاض الحرارة ليلا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من انخفاض الحرارة خلال فترة الليل، إذ أنه من المتوقع أن تشهد السويس انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 10 درجات ليلا، لتسجل درجة الحرارة ليلا 8 درجات، على أن تسجل درجة الحرارة العظمى 18.

وسجلت نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح 47%، فى حين سجلت سرعة الرياح 24 كم/ ساعة، أما درجة الحرارة صباحا فكانت 16 درجة، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة البحر الأحمر، اليوم، ستكون معتدلة ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر و75 سم إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.