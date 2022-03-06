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وفاة زوجة مدير أعمال نانسي عجرم

كتب:

محمود الرفاعي
05:14 م | الأحد 06 مارس 2022
مدير أعمال نانسي عجرم وزوجته

مدير أعمال نانسي عجرم وزوجته

أعلن جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، عن وفاة زوجته، منذ قليل، حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار اليا في الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين، ثم ينقل جثمان الفقيدة بعد الصلاة إلى بلدة المعنية تمام الساعة الرابعة والنصف ثم توارى الثرى في مدافن العائلة.

تلقي التعازي يوم الاثنين

وتقبل أسرة الراحلة التعازي يوم الاثنين قبل الصلاة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ويوم الثلاثاء الواقع فيه 8 الجاري في صالون كنيسة مار الياس - انطلياس ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساء.

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بقلم محمود الرفاعي