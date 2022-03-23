اللحمة بـ95 جنيهاً.. تخفيضات 30% بمعرض «أهلاً رمضان» في كفر الشيخ

افتتح محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، يرافقه نائبه عمرو البشبيشي، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مدينة كفر الشيخ، وحاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، اليوم الأربعاء، معرض «أهلاً رمضان» في مدينة كفر الشيخ، بمنطقة «47 عمارة»، وذلك لتوفير منتجات متنوعة لاحتياجات المواطنين من لحوم وأسماك ومواد غذائية بأسعار أقل من مثيلاتها، بتخفيضات تصل إلى نحو 25% على بعض السلع وأخرى بنسبة 30%.

توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأشار محافظ كفر الشيخ، خلال افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، إلى توفير جميع السلع الغذائية داخل المعرض، مع توفير أسماك طازجة وأخرى مجمدة ولحوم حمراء ولحوم حية والأجبان والزيوت والدقيق والأرز، بأسعار في متناول الجميع، بهدف محاربة الغلاء، بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وكذلك مديريات التموين والطب البيطري ومجالس المدن.

تشديد الدور الرقابي لضبط الأسعار والأسواق

كما شدد محافظ كفر الشيخ علي ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وعلى المحلات التجارية ومحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة والطازجة، وكذلك محلات الدواجن، ومحلات بيع الحبوب من عدس وفول وأرز وبقوليات، بما يضمن محاربة الغلاء في مختلف مراكز المحافظة.

وتُعتبر محافظة كفر الشيخ، التي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة، من المحافظات الساحلية التي تقع في شمال مصر والمطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتميز المحافظة بأنها ذات طبيعة زراعية لأغلب سكانها، وتبذل الدولة، بمختلف أجهزتها، جهودها لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.