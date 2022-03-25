حسام داغر يكشف الجانب الإنساني للراحل أحمد حلاوة: فنان حقيقي

كشف الفنان حسام داغر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» الجانب الإنساني للفنان الراحل أحمد حلاوة.

وكتب داغر قائلا: «الأستاذ أحمد حلاوة، عرفته أبًا حنونًا مخلصًا لعمله، يُطعم القطط الضالة في اللوكيشن قبل أن يأكل هو، فنان حقيقي ينادي جميع من في اللوكيشن باسمه».

داغر: «حلاوة» كان ملكًا على المسرح

وأضاف «داغر»: «ملك على المسرح وخاصة مسرح العرائس المتحركة، ثقافة وطاقة قلما توجد لمن أصبح في سنه، حكا لي عن عمله الآخر ومحلاته في العتبة التي ورثها أبًا عن جد، وأنه يديرها بجوار التمثيل وتدريس التمثيل، وأنها أعطته خبرة في الحياة أضافت له الكثير كممثل».

وتابع: «عندما سمعت بخبر إصابته قلت لنفسي الأستاذ قوي وسيتخطى المرض، وقرأت مؤخرا عن مقاومته وأنه يطمئن الجمهور على نفسه، وقلت وقتها الأستاذ حلاوة كما توقعته سيقاوم ويقاوم للنهاية، ولكن جاءت النهاية، وانتصر المرض للأسف حتى على أقوى المحاربين».

واختتم: «اليوم وقفنا دقيقة حداد على روحه عندما وصلني الخبر أثناء تقديمي لمحاضرة، وتذكرت كلامه ليا ونصحه الدائم حول أهمية رسالة تدريس التمثيل للأجيال القادمة، وعزائنا الوحيد أن روحك رفعت في شهر شعبان الشهر الذي ترفع فيه الأعمال.. رحمة الله عليك يا من كنت شابًا في هيئة الكبار، وداعًا أستاذي ومعلمي وأستاذ الكل.. وداعًا أحمد حلاوة».

وفاة أحمد حلاوة

ورحل الفنان أحمد حلاوة منذ ساعات قليلة عن عالمنا داخل مستشفى الشيخ زايد بعد صراع 45 يومًا مع فيروس كورونا ومضاعفاته، ومن المقرر أن تُشيع الجنازة ظهر غد السبت من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والدفن في مقابر الأسرة بطريق صلاح سالم.