حظك اليوم برج الدلو السبت 26-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. التزم السرية

من عيوب برج الدلو التردد والخوف من الارتباط، فهم يحبون الحرية ويكرهون التقيد لذا يبتعدون عن الدخول في علاقة جدية تقيدهم، ويتبعون مبدأ الاستمتاع بحياتهم وعدم التركيز مع أحد والاستمتاع بحياتهم ولكن بأنانية، بالإضافة إلى أنهم يغلب عليهم العناد فرغم قُربهم لأصدقائهم وتمتعهم بحسن الاستماع لمن حولهم، إلا أنهم لا يتبعون من حولهم ولا يستمعون لآرائهم في الأمور التي تخصّهم، حيث يعتقدون أنّ أفكارهم هي الصحيحة طوال الوقت.

عيوب برج الدلو

من عيوب مواليد برج الدلو حبهم للوحدة والانعزال بعيد عن الناس في كثير من الأوقات وذلك رغم أن عدد أصدقائهم ليس قليلا، كما أنهم لا يحبون المشاركة في أي نشاطات أو تجمّعات، وعندما يتمسكون بآرائهم يكونون متطرفين فلا يوجد لديهم حلول وسطية ودائما ما يكونون متعصّبين لرأيهم وليس لديهم مجالاً لتبنّي حلول وسطى.

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

التزم السرية والكتمان اليوم ولا تعبر بما يوجد في داخلك من أحاديث، واصبر حتى تحدث الأشياء الجيدة في يومك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

كما قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن القمر يتواجد بمنزل الصحة السلبي بالنسبة لمواليد برج الدلو، لذا يجب عليك أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك، والتزم السرية حول أخبارك الشخصية.