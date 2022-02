هجوم على الأوسكار بسبب ترشيح «SpiderMan: No Way Home» لجائزة واحدة فقط

انتقد قطاع واسع من الجماهير وانضم لهم عدد من المشاهير عدم وجود فيلم «Spider-Man: No Way Home» ضمن قوائم الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم، خاصة بعد النجاح الجماهيري والإشادات النقدية التي حققها الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائي، إذ أصبح أعلى فيلما تحقيقا للإيرادات في عام 2021، بعد ما وصلت إراداته لمليار و777 مليون دولار.

جيمي كيميل يهاجم الأوسكار

انتقد مقدم البرامج الأمريكي جيمي كيميل، خلال برنامجه الشهير «Jimmy Kimmel Live»، عدم ترشيح فيلم «Spider-Man: No Way Home» لجائزة أوسكار، مقابل وجود أفلام أخرى لا تستحق الترشيح على حد تعبيره، قائلا: «أنت تقول لي إن فيلم Don’t Look Up أفضل من No Way Home، بالتأكيد لم يكن، لماذا يجب أن تكون الأفلام المرشحة لأفضل فيلم جادة؟ متى أصبح ذلك شرطا أساسيا للترشح لجائزة الأوسكار؟»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابع كيميل: «كيف لم يحصل الفيلم على أحد الترشيحات العشرة لأفضل صورة»، مضيفا: «انسوا حقيقة أن الفيلم حقق 750 مليون دولار في الولايات المتحدة، وما زال مستمرا في تحقيق الإيرادات، لقد كان فلما رائعا، ألم يكن ضمن أفضل 10 أفلام لهذا العام؟، أنت تقول لي Don’t Look Up كان أفضل من Spider-Man بالتأكيد لم يكن كذلك».

وعن سبب عدم ترشيح الفيلم التابع لعالم «مارفل» السينمائي، قال مقدم البرامج بشكل ساخر: «نظر الناخبون إلى القائمة ورأوا الأسماء ليوناردو دي كابريو وميريل ستريب، ثم وضعوا أطفالهم في السيارة وذهبوا لمشاهدة فيلم Spider-Man وقد أحبوه، ولكنهم لم يصوتوا له».

تجاهل فيلم «Spider-Man: No Way Home»

غيرت الأكاديمية قواعدها هذا العام لضمان وجود عدد ثابت من 10 مرشحين لجائزة أفضل فيلم، بينما كان الأمل في أن توسيع المجال يمكن أن يفتح الباب أمام الأفلام الرائجة مثل «Spider-Man: No Way Home» أو فيلم جيمس بوند «No Time to Die» لاقتحام السباق، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل هذا العام.

ولم يحصل فيلم «Spider-Man: No Way Home» سوى على ترشيح واحد في سباق الأوسكار، في فئة المؤثرات البصرية، بينما تم ترشيح فيلم «Don’t Look Up» لـ 4 ترشيحات لجوائز أوسكار بما فيها جائزة أوسكار أفضل فيلم.