قانون روسي يجرم نشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة سلطة موسكو في الخارج

وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين على قانون فدرالي يجرم نشر المعلومات الكاذبة عن أنشطة أجهزة السلطة الروسية في الخارج، وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، نص على عقوبة أقصاها السجن 15 عاما على نشر معلومات كاذبة عن أجهزة مثل: «الحرس الوطني الروسي» أو «وزارة الطوارئ» أو «النيابة العامة» أو البعثات الدبلوماسية.

بوتين يوقع قانونا حول المسؤولية الإدارية عن تشويه سمعة أجهزة السلطة في الخارج

كما وقع بوتين، قانونا حول المسؤولية الإدارية عن تشويه سمعة أجهزة السلطة الروسية العاملة في الخارج، ونص القانون الروسي على فرض غرامات متفاوتة من 30 ألف روبل «نحو 300 دولار» حتى 500 ألف روبل «4900 دولار» على المخالفين.

من جانبه، قال مستشار ألمانيا أولاف شولتس، أن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا ماليا وإنسانيا وبالأسلحة، مضيفا: «كلنا نتفق على ضرورة الوصول لوقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا»

وكان مسؤول أوكراني، أشار في وقت سابق، إلى إجلاء 7331 شخصا عبر ممرات إنسانية من عدة مدن أوكرانية، أمس الجمعة، فيما قال مسؤول أمريكي، إن الأوكرانيين يقاتلون لاستعادة مدينة «خيرسون» من القوات الروسية.

«واشنطن» تعلن وصول دفعة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» وصول أول دفعة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا من حزمة كبيرة من الدعم تقدر قيمتها الإجمالية بـ800 مليون دولار.

وقال مسؤول رفيع في الوزارة الأمريكية، إنه من المتوقع وصول 3 رحلات أخرى خلال الأيام الـ3 القادمة.

وكانت الرئاسة التركية، أعلنت في وقت سابق، أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، اتصل هاتفيا بنظيره الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، وبحث الجانبان، التطورات الميدانية ومسار المفاوضات

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الساعات المقبلة بشأن خطط الإجلاء من «ماريوبول».