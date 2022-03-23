فرنسا: ماكرون طلب من بوتين وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي

أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، تحدث مجددا مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، وطلب منه وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون لم يتوصل مع بوتين لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، لكنه مقتنع بمواصلة جهوده.

روسيا: سنستخدم السلاح النووي في حال تهديد وجودنا

وكانت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أعلنت أن روسيا ستستخدم السلاح النووي في حال تهديد وجودها.

وجددت الرئاسة الروسية التأكيد، بأن موسكو لا تريد احتلال أوكرانيا، فيما أكدت الخارجية الروسية، أن الغرب لن ينجح في تركيع موسكو، وواشنطن تتحمل عواقب ما يحدث.