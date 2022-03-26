قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن 50 فرقة إطفاء تشارك في عملية إخماد حريق محطة «أرامكو» في «جدة» السعودية.

وفي وقت سابق، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمالي جدة، تعرضت عند الساعة 5:25 من مساء أمس الجمعة لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة المختارة في منطقة جازان، عند الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة ، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم تترتب على هذه الهجمات الإجرامية إصابات أو وفيات.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال في وقت سابق، إن واشنطن تدين الهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية في السعودية.

ودعا سوليفان، المجتمع الدولي لإدانة هجمات الحوثيين ووقف القتال باليمن، وقال مستشار الأمن القومي، إن الولايات المتحدة تدعم السعودية في الدفاع عن سلامة أراضيها تجاه هجمات الحوثي

«سوليفان»: طهران تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد السلاح إلى اليمن

وأوضح سوليفان، أن الحوثيين ينفذون عمليات إرهابية ردا على دعوات وقف إطلاق النار في اليمن، مشيرا إلى ان طهران تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد السلاح إلى اليمن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فيما أدانت وزارة «الخارجية الأمريكية»، أمس الجمعة، هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، وأكدت الوزارة أن تلك الهجمات الحوثية على السعودية غير مقبولة.

إدارة بايدن تعمل على مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن

وقالت الخارجية الأمريكية لقناة «العربية» الإخبارية، إن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأمريكيين في السعودية، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن هجمات الحوثيين تعكس خطورة المسيرات والصواريخ على أمن المنطقة، موضحة أن الهجمات مؤشر على خطورة التهديد الذي تمثله المسيرات والصواريخ ضد أمن كل المنطقة.

ودعت الخارجة الفرنسية، الحوثيين إلى الالتزام بطريقة بناءة في هذا الاتجاه، مضيفة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وأشارت الوزارة الفرنسية في بيان، إلى أن يجب تعزيز الحوار بشأن الأمن الإقليمي، وأكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبقى جاهزة لدعم محادثات تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن وإعادة ‏إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الفرنسية، إنه يجب وقف هجمات الحوثيين فورا. وكانت وزارة الطاقة السعودية، قالت في وقت سابق، إن الهجمات لا تستهدف السعودية فقط بل الاقتصاد العالمي وفي ظروف دقيقة

«برلين»: الهجمات ضد السعودية تقوض الاستقرار الإقليمي

بدورها، قالت وزارة «الخارجية الألمانية»، إن الهجمات ضد السعودية تنتهك القانون الدولي وتقوض الاستقرار الإقليمي، وأدانت الوزارة الألمانية، بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية

من جانبها، أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي العدائي على السعودية ‏، وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تضامنها التام مع الرياض.

بدورها،أعربت الرئاسة الجزائرية عن إدانتها بشدة لـ الهجمات العدائية على السعودية، معبرة على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تضامنها التام، ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكانت الإمارات، قالت في وقت سابق، إن هجمات الحوثيين تتطلب ردا رادعا وموقفا فوريا حاسما من المجتمع الدولي

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال في وقت سابق، إن هجمات الحوثيين تؤكد ارتهانهم لـ طهران وسياساتها التخريبية في المنطقة، مضيفا إن تصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية يتم بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.

«التحالف العربي»: نراقب نشاطا وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من «مطار صنعاء»

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، قال في وقت سابق، إن صمت المنظمات عن مهاجمة المدنيين باستخدام مواقع محمية يضعها أمام مسؤولية أخلاقية، مضيفا إنه على الحوثيين احترام القانون الدولي ووقف استخدام المواقع ذات الحماية الخاصة

وأوضح «التحالف العربي»، أنه يراقب نشاطا وتحركات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من «مطار صنعاء الدولي».