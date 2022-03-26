تعليمات سعودية جديدة للمساجد: مكبرات الصوت لرفع الأذان والإقامة فقط

شددت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في تعليمات خاصة بالأذان في المساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.

وجددت الوزارة السعودية، تأكيدها على منسوبي المساجد باستمرار الالتزام بما صدر من تعليمات تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، تعليمات وتوجيهات خاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك، وقالت في بيان، إنه على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسيمة «واس».

الشؤون الإسلامية تؤكد: إمام المسجد مسؤول عن الإذن للمعتكفين

وشملت توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية، التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة التأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها.

وشددت وزارة الشؤون الإسلامية على جميع منسوبي المساجد بمختلف المناطق السعودية، عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة.

الوزارة السعودية تشدد على المؤذنين الالتزام بمواعيد الأذان

وشددت الوزارة السعودية، على المؤذنين الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم مكة المكرمة، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان المبارك، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.