إقامة الصلوات في شهر رمضان 2022.. السعودية تصدر تعليمات جديدة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليمات جديدة خاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المقبل، كما قررت حظر استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير إقامة الصلوات في شهر رمضان 2022، وعدم نقلها أو بثها بمختلف الوسائل الإعلامية، ودعت أئمة المساجد لقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة.

حظر تصوير إقامة الصلوات في شهر رمضان 2022 بالسعودية

وأكد بيان لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية أنه على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين عدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، ما يعني حظر تصوير إقامة الصلوات في شهر رمضان 2022 في السعودية.

وفيما يتعلق أيضا بإقامة الصلوات في شهر رمضان 2022، شددت الوزارة أيضا على المؤذنين الالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم مكة، والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد خلال شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، مذكرة بأهمية قيام أئمة المساجد بقراءة الكتب المفيدة على جماعة المسجد عقب الصلوات المفروضة، لاسيما ما يتعلق بأحكام الصيام وآدابه وفضائل الشهر الكريم والأحكام المتعلقة به، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بحاجة المجتمع في الاعتقاد والسلوك، وما يقوي اللحمة الوطنية.

مراعاة أحوال الناس في التراويح

وشملت توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية السعودية التأكيد على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوت على جوامع الدعاء، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة التأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة عمل شركات النظافة والصيانة والتزام منسوبي المساجد بالتعليمات.

وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها، وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة، وأن تكون تحت مسؤولية الإمام أو المؤذن، وأن تنظف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة.