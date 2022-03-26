منظمة فرنسية تنقذ 128 مهاجرا في البحر المتوسط.. حاولوا الوصول لأوروبا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها إنقاذ منظمة «أس أو أس المتوسط»، 128 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، فيما أعلنت السلطات الأمنية في العراق، القبض على 3 متهمين بعمليات قتل و4 إرهابيين بينهم امرأتان في ديالي والأنبار وكركوك.

وأعلنت منظمة «أس أو أس المتوسط» المشغلة لـ «أوشن فايكنج»، مقرها في مدينة «مرسيليا» جنوب فرنسا، أن سفينتها أنقذت 128 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وعثرت على جثة شخصين على متن قارب مطاطي مكتظ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«أس أو أس المتوسط»:الطقس القاسي لم يسمح سوى باستعادة جثة واحدة فقط

وأشارت المنظمة، إلى أن الطقس القاسي لم يسمح سوى باستعادة جثة واحدة فقط، وأوضحت «أس أو أس المتوسط»، أن هناك أطفالا بين من تم إنقاذهم خلال العملية التي استمرت 5 ساعات.

وفي العراق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على 3 متهمين بعمليات قتل و4 إرهابيين بينهم امرأتان في محافظات: ديالى والأنبار وكركوك، فيما قالت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إنه تم إصدار حكم على مدانين اثنين بالإعدام وبالمؤبد على ثالث تم إدانتهم بالسطو المسلح على مكتب صرافة وقتل صاحبه شرقي عاصمة البلاد «بغداد».

مقدونيا الشمالية: توجيه التهم إلى 8 رجال لتهريب قطع أثرية

وفي مقدونيا الشمالية، أعلن مكتب المدعي العام، توجيه التهم إلى 8 رجال، لتهريب قطع أثرية، جمعت في حفريات غير قانونية في البلاد لبيعها لمشترين أجانب عامي 2020 و2021، في ألبانيا وكرواتيا واليونان وصربيا وتركيا وأمريكا.

وفي تونس، قالت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، حول ملف حاويات النفايات الإيطالية المتبقية بالبلاد، إنه يتم العمل على تسوية ملف النفايات من خلال مسار تفاوضي عبر القنوات الدبلوماسية ومسار قضائي بهدف إرجاع الحاويات المتبقية والتوصل إلى تسوية نهائية لهذه المسألة.

وكانت السلطات التونسية، شرعت في 18 فبراير الماضي، بإرجاع 213 حاوية من النفايات الإيطالية القابعة لأكثر من سنة بميناء سوسة في مرحلة أولى لإعادة هذه النفايات التي وقع توريدها إلى تونس بطرق غير شرعية.