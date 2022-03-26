خطوة بخطوة.. طريقة شراء شهادة الـ18% «من غير ما تروح البنك»

لو كنت ترغب في شراء شهادة الادخار ذات العائد 18%، لا يتطلب الأمر الذهاب إلى البنك، فهناك حلول أخرى يمكن اتباعها لشراء الشهادة ما دمت تمتلك هاتف محمول ذكي وإنترنت.

فقط كل ما عليك أن يكون لديك تطبيق «الأهلى نت» أو «الأهلى موبايل»، وسيظهر لك خطوات شراء الشهادة عبر التطبيق الذى يظهر خطواتها، وهناك طريقة أخرى يمكن من خلالها شراء شهادة الـ18%، من خلال ماكينات الصراف الآلي المختلفة والمتاحة في كافة المحافظات، لكن يجب أن تكون الماكينة تقبل الإيداع.

خطوات الشراء بالهاتف المحمول

ولشراء الشهادة يجب أن تتبع هذه الخطوات:

1- تنزيل تطبيق البنك الأهلي أو بنك مصر على هاتفك المحمول.

2- التسجيل على التطبيق ببيانات صحيحة، وفقًا لبطاقة الرقم القومي.

3- اختيار شراء شهادات الادخار من على التطبيق.

4- اختيار قيمة الشهادة والتي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شراء الشهادة عبر ماكينة الصراف الآلي

أما في حالة شراء الشهادة عبر ماكينة الصراف الآلي، فيجب اتباع الخطوات التالية:

1- اختيار ماكينة صراف آلي تابعة لبنك مصر أو البنك الأهلي.

2- يجب أن تكون ماكينة الصراف الآلي تقبل الإيداع.

3- وضع الكارت الخاص بك في ماكينة الصراف الآلي.

5- اختيار من القائمة إمكانية شراء الشهادات.

يذكر أن شهادة الادخار متاحة فقط في بنكي الأهلي وبنك مصر، وجمعت حتى الآن ما يزيد عن الـ 153 مليار جنيه، فقط في 4 أيام، لذلك شهدت هذه الشهادة زحامًا كبيرًا في البنوك التي تطرحها، وقرر بنك مصر فتح عدد كبير من فروعه خلال يومي الجمعة والسبت وهم يوما عطلة رسمية، أمام العملاء لبيع الشهادة وتخفيف الزحام على الفروع في أيام العمل العادية.

حصيلة طرح شهادة الإدخار في البنك الأهلي 102 مليار جنيه

وبحسب ما قاله هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حصيلة طرح شهادة الادخار ذات عائد 18% في البنك الأهلي بلغت حوالي 102 مليار جنيه خلال الأربعة أيام الأولى من طرحها، مشيرًا الى أن أكثر العملاء الذين اشتروا الشهادة هم عملاء البنك الأهلي، وحوالي 15% من العملاء اشتروها من خلال الفروع بينما أكثر من 85 % منهم اشتروها من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

حصيلة شهادة طلعت حرب في بنك مصر بلغت 51 مليار جنيه

وبحسب مصادر مسؤولة في بنك مصر، لـ«الوطن»، فإن حصيلة شهادة الـ18% والتي أطلق عليها بنك مصر شهادة طلعت حرب، بلغت حوالي 51 مليار جنيه، في أربعة أيام فقط، وتبلغ مدة الشهادة سنة، ويجري احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، مؤكدًا أنه بإمكان العملاء شراء شهادة طلعت حرب من خلال تطبيق بنك مصر المتاح عبر هواتف الأندرويد والآيفون.