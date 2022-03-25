بايدن يأكل البيتزا مع الجنود في بولندا: آسف لعدم زيارة أوكرانيا (فيديو)

تناول الرئيس الأمريكي جو بايدن، البيتزا مع الجنود الأمريكيين في قاعدة عسكرية ببولندا، على بعد 80 كيلومترا من حدود أوكرانيا، خلال زيارة له اليوم، لهذه القاعدة، مبديا في الوقت ذاته، أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا.

بايدن للجنود الأمريكيين: أنتم تقاتلون من أجلنا في تاريخ العالم

خاطب الرئيس الأمريكي الجنود الأمريكيين، قائلا: «شكرا جزيلا لكم على ما تفعلوه، أنتم الأفضل، وهذه ليست مبالغة.. أنتم الأفضل، وأنتم تقاتلون من أجلنا في تاريخ العالم، هذه ليست مبالغة»، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي.

بعدها، سأل الرئيس الأمريكي، عما إذا كان الجنود انتهوا من الأكل، وبعد تلقيه إجابة بالنفي، انضم إلى الجنود، وتناول معهم البيتزا، وبعد الغداء توجه بايدن لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا، وليلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة أوكرانيا لأسباب معروفة، حسب قوله، وقال إنه كان يأمل في أن يراقب بأم عينيه ما يحدث هناك.

الرئيس الأمريكي: لن أتمكن من عبور الحدود لمعرفة ما يحدث في أوكرانيا

في مؤتمر مشترك مع نظيره البولندي أندريه دودا، بثه البيت الأبيض، قال بايدن: أنا هنا في بولندا لأرى بنفسي الأزمة الإنسانية، (في إشارة إلى اللاجئين الأوكران جراء العملية العسكرية الروسية).. وبصراحة، أشعر بخيبة أمل لأنني لا أستطيع رؤية كل شيء بأم عيني، كما أستطيع في أماكن أخرى.. أعتقد، أنني لن أتمكن من عبور الحدود لمعرفة ما يحدث في أوكرانيا، والأسباب واضحة.

وأضاف: أتطلع إلى الحصول على معلومات حول ما يحدث هناك من المسؤولين الأمريكيين والبولنديين، وكذلك ممثلي المنظمات الإنسانية، وكذلك حول عملهم والخطط المستقبلية فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

ويقول مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 21 مارس الجاري، وصل أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

وكانت الرئاسة البولندية قد كشفت أن طائرة الرئيس أندجيه دودا التي كان متجها على متنها لمدينة جيشوف قرب الحدود مع أوكرانيا للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، قد هبطت اضطراريا في مدينة وارسو، ما أخر لقاء الرئيسين.