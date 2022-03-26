إزالة 301 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 19 بكفر الشيخ

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 301 حالة تعد على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الوحدات المحلية، والتي بدأت 6 مارس الجاري وتنتهي اليوم السبت 26 مارس.

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

الموجة الثالثة

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19، حيث تم إزالة 301 حالة على أملاك الدولة، منها تنفيذ 112 حالة تعدي بالمباني على مساحة 11997 مترا، وتنفيذ 189 حالة على الأراضي الزراعية على مساحة 73 فدانا، و22 قيراطا، و19 سهما.

الموجة 19 تنتهي اليوم

يذكر أن الموجة 19 تنتهي اليوم السبت، مع استئناف رؤساء الوحدات الملحية والقرى إزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة بشكل فوري وفق تعليمات الدولة، كما سيجرى مراقبة التعديات وإزالتها في المهد.

وشن رؤساء الوحدات الملحية بالمدن والقرى حملات كثيرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك تحقيقا لهيبة الدولة وانتصارا للقانون الذي يجرم التعديات على الأراضي ، وذلك بالاشتراك مع قوات الشرطة والزراعة.