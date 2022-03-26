طلاب 30 دولة عربية وأفريقية يزورون دير درنكة بأسيوط ضمن «أسبوع الشعوب»

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بالتفاعل الإيجابي للوفود الطلابية المشاركة في فعاليات الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب الذي تنظمه الجامعة فى الفترة من 23 إلى 28 مارس 2022، والذي يشهد مشاركة حاشدة من الطلاب الذين يمثلون 30 دولة عربية وأفريقية.

أجواء حماسية من الشباب في الملتقى

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن مواصلة برنامج الملتقى وسط أجواء حماسية من الشباب، يسودها الود والصداقة بين كل الطلاب، وهو الهدف من تنظيم الملتقى والمنعقد تحت عنوان «الشعوب ضد التطرف والإرهاب»، والذي تتنوع فعالياته على مدار أيامه المتتالية ما بين حضارية وثقافية ورياضية وفنية.

تنظيم زيارة للوفود المشاركة لدير درنكة

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف العام على تنظيم الملتقى، أن اليوم الثالث من الملتقى شهد تنظيم زيارة للوفود المشاركة إلى دير درنكة بأسيوط، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة للتعريف بقيمته الدينية والأثرية والذى يعد أحد المعالم السياحية الهامة على مستوى العالم، وذلك كمحطة رئيسية فى رحلة العائلة المقدسة والتى تحظى باحترام واهتمام من مختلف شعوب العالم.

رحلات نيلية وفقرات غنائية

كما أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن اليوم الثالث تضمن كذلك تنظيم رحلة نيلية للطلاب، حيث تبادل الطلاب خلالها تقديم الفقرات غنائية ورقصات شعبية تعبر عن تراث كل دولة، في إطار التعاون الثقافي والفني بين الشعوب.