البنك الزراعي المصري: 10 مليارات جنيه تمويل لدعم مبادرة البتلو

قال المحاسب علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك اعتمد 10 مليارات جنيه قروض للمواطنين من أجل مبادرة البتلو بفائدة 5% فقط للأشخاص بدعم مقدم من البنك المركزي، وتم أيضا تمويل 103 مراكز تجميع ألبان لتحديث الأجهزة بها، لافتا إلى وجود مبادرة أخرى مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للري الحديث تكلفتها قيمتها 60 مليار جنيه.

صعوبات في البداية بسبب جائحة كورونا

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أول 6 شهور لرئاسته للبنك كانت صعبة بسبب مرور الدولة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولكن تم دراسة الملفات بعناية من خلال فريق العمل الذي تم جذبه من البنك الأهلي وبنوك أخرى ويبلغ عددهم 250 شخصا، مبينا أنه تم العمل في قرى مبادرة حياة كريمة الأكثر عقب الحصول على دعم من البنك المركزي، متابعا: «البنك المركزي قالنا خليكوا مع الفلاح واعرفوا احتياجاته».

البنك الزراعي غير هادف للربح

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك غير هادف للربح ولكن هدفه تنمية المرأة الريفية والمزراع ومساعدته على زيادة محاصيله وتم توفير دورات تدريبية للعاملين في البنك من أجل إفادة الفلاح، لافتا إلى أن الفلاح تطور في ظل التطور الحادث في الريف المصري حيث يجب على المواطن توصيل رسالة له عبر هاتفه وسيوجد تواصل بشكل مقنن من بداية سبتمبر المقبل من خلال توفير بيانات بدقة عن الفلاحين والاحتياجات الخاصة بهم.