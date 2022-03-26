جدول مواعيد القطارات 2022 للوجه القبلي والبحري

يبحث العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية عن جدول مواعيد القطارات 2022، لذا تستعرض «الوطن» الجدول كاملا على الوجه القبلي والبحري بخطوط السكة الحديد المختلفة، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتشدد هيئة السكة الحديد على كل المواطنين الركاب عبر خطوط السكك الحديدية بالالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة الطبية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

جدول مواعيد القطارات 2022: خطوط القاهرة والوجه القبلي والعكس

1 - قطار رقم 1902 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 00.20 عقب منتصف الليل.

2 - قطار رقم 934 من الإسكندرية إلى الأقصر VIP، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 01.10 عقب منتصف الليل.

3 - قطار رقم 978 من القاهرة إلى أسيوط VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 06.30 صباحًا.

4 - قطار رقم 980 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 08.00 صباحًا.

5 - قطار رقم 2010 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 10.00 صباحًا.

6 - قطار رقم 982 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 12.00 ظهرًا.

7 - قطار رقم 986 من القاهرة إلى الأقصر، وموعد قيامه في تمام الساعة 13.00 ظهرًا.

8 - قطار رقم 186 من بورسعيد إلى سوهاج، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 13.30 ظهرًا.

9 - قطار رقم 970 من بورسعيد إلى سوهاج، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 14.00 ظهرًا.

10 - قطار رقم 990 من القاهرة إلى سوهاج، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 16.00 مساء.

11 - قطار رقم 2006 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.15 مساء.

12 - قطار رقم 2012 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.30 مساء.

13 - قطار رقم 872 من القاهرة إلى أسيوط، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.45 مساء.

14 - قطار رقم 988 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.00 مساء.

15 - قطار رقم 84 من القاهرة إلى أسوان «نوم»، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.20 مساء.

16 - قطار رقم 86 من القاهرة إلى أسوان «نوم»، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.45 مساء.

جدول مواعيد القطارات 2022: خطوط القاهرة والوجه القبلي والعكس

1 - قطار رقم 88 من الإسكندرية إلى أسوان، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 20.00 مساء.

2 - قطار رقم 2014 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 21.00 مساء.

3 - قطار رقم 976 من القاهرة إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 21.30 مساء.

4 - القطار رقم 996 من القاهرة إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 22.00 مساء.

5 - قطار رقم 2008 من الإسكندرية إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 23.00 مساء.

6 - قطار رقم 890 من القاهرة إلى سوهاج، وموعد قيامه في تمام الساعة 23.30 مساء.

7 - قطار رقم 977 من الأقصر إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 00.10 بعد منتصف الليل.

8 - قطار رقم 83 من أسوان إلى القاهرة «نوم»، وموعد قيامه في تمام الساعة 00.20 عقب منتصف الليل.

9 - قطار رقم 1903 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 01.05 صباحًا.

10 - قطار رقم 87 من أسوان إلى القاهرة «نوم»، وموعد قيامه في تمام الساعة 01.15 صباحًا.

11 - قطار رقم 185 من سوهاج إلى بورسعيد، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 01.40 صباحًا.

12 - قطار رقم 2009 من أسوان إلى القاهرة VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 02.05 بصباحًا.

13 - قطار رقم 871 من أسيوط إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 03.15 صباحًا.

14 - قطار رقم 85 من أسوان إلى القاهرة «نوم»، وموعد قيامه في تمام الساعة 04.10 صباحًا.

15 - قطار رقم 997 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 04.35 صباحًا.

16 - قطار رقم 89 من أسوان إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 05.45 صباحًا.

17 - قطار رقم 989 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 06.40 صباحًا.

18 - قطار رقم 971 من سوهاج إلى بورسعيد، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 07.05 صباحًا.

19 - قطار رقم 991 من سوهاج إلى القاهرة، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 08.20 صباحًا.

20 - قطار رقم 987 من الأقصر إلى القاهرة، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 10.15 صباحًا.

21 - قطار رقم 891 من أسوان إلى القاهرة VIP، وموعد قيامه من القاهرة في الساعة 15.00 عصرا.

22 - قطار رقم 983 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 16.20 مساء.

23 - قطار رقم 935 من الأقصر إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.15 مساء.

24 - قطار رقم 2013 من أسوان إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 22.10 مساء.

25 - قطار رقم 2007 من أسوان إلى القاهرة VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 23.20 مساء.

26 - قطار رقم 2015 من أسوان إلى القاهرة VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 23.30 مساء.

جدول مواعيد القطارات 2022: خط المنصورة - دمياط - القاهرة والعكس

1 - قطار رقم 948 من المنصورة إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 05.35 صباحًا.

2 - قطار رقم 1914 من المنصورة إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 06.25 صباحًا.

3 - قطار رقم 334 من المنصورة إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 07.10 صباحًا.

4 - قطار رقم 964 من دمياط إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 07.35 صباحًا.

5 - قطار رقم 1916 من المنصورة إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 08.30 صباحًا.

6 - قطار رقم 966 من دمياط إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.07 عصرًا.

7 - قطار رقم 994 من دمياط إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.45 مساء.

8 - قطار رقم 941 من القاهرة إلى دمياط، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 05.15 صباحًا.

9 - قطار رقم 965 من القاهرة إلى دمياط، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 07.20 صباحًا.

10 - قطار رقم 949 من القاهرة إلى المنصورة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 13.20 ظهرًا.

11 - قطار رقم 341 من القاهرة إلى المنصورة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 14.10 ظهرًا.

12 - قطار رقم 1915 من القاهرة إلى المنصورة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.10 عصرًا.

13 - قطار رقم 1917 من القاهرة إلى المنصورة، وموعد قيامه في تمام الساعة 16.35 مساء.

14 - قطار رقم 969 من القاهرة إلى دمياط، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.20 مساء.

مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد والعكس

1- قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.00 صباحًا.

2- قطار رقم 945 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.10 صباحًا.

3- قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحًا.

4- قطار رقم 971 سوهاج بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرا.

5- قطار رقم 955 القاهرة بورسعيد مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرًا.

6- قطار رقم 959 القاهرة الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 17.40 مساء.

7- قطار رقم 946 الإسماعيلية القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 05.00 صباحًا.

8- قطار رقم 952 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.50 صباحًا.

9- قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

10- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

11- قطار رقم 956 بورسعيد القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

جدول مواعيد القطارات 2022: خط القاهرة المناشي - إيتاي البارود والعكس

1 - قطار رقم 687 من القاهرة إلى المناشي- إيتاي البارود، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 14.30 ظهرا.

2 - قطار رقم 666 من إيتاي البارود- المناشي إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 07.15 صباحًا.

جدول مواعيد القطارات 2022: خط الإسكندرية - القاهرة

1 - قطار رقم 902 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 6.00 صباحًا.

2 - قطار رقم 906 من الإسكندرية إلى القاهرة VIP «مباشر»، وموعد قيامه في تمام الساعة 7.00 صباحا.

3 - قطار رقم 904 من الإسكندرية إلى القاهرة VIP «مباشر»، وموعد قيامه في تمام الساعة 8.00 صباحا.

4 - قطار رقم 900 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 8.15 صباحًا.

5 - قطار رقم 912 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 11.30 صباحًا.

6 - قطار رقم 914 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 13.00 ظهرًا.

7 - قطار رقم 916 من الإسكندرية إلى القاهرة VIP «مباشر»، وموعد قيامه في تمام الساعة 14.00 ظهرًا.

8 - قطار رقم 918 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.00 عصرًا.

9 - قطار رقم 922 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.30 مساء.

10 - قطار رقم 196 من الإسكندرية إلى الفيوم، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.40 مساء.

11 - قطار رقم 88 من الإسكندرية إلى أسوان، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.00 مساء.

12 - قطار رقم 118 من الإسكندرية إلى القاهرة، وهو مختلط «مكيف - مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.20 مساء.

13 - قطار رقم 928 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 18.00 مساء.

14 - قطار رقم 926 من الإسكندرية إلى القاهرة VIP «مباشر»، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.00 مساء.

15 - قطار رقم 2008 من الإسكندرية إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 20.00 مساء.

16 - قطار رقم 930 من الإسكندرية إلى القاهرة، وموعد قيامه في تمام الساعة 20.10 مساء.

17 - قطار رقم 934 من الإسكندرية إلى أسوان VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 22.00 مساء.

جدول مواعيد القطارات 2022: خط القاهرة - الإسكندرية

1 - قطار رقم 119 من القاهرة إلى الإسكندرية، وهو مختلط «مكيف- مميز»، وموعد قيامه في تمام الساعة 5.00 صباحًا.

2 - قطار رقم 903 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 6.00 صباحًا.

3 - قطار رقم 905 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP «مباشر»، وموعد قيامه في تمام الساعة 8.00 صباحًا.

4 - قطار رقم 901 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 8.15 صباحًا.

5 - قطار رقم 1109 من الفيوم إلى الإسكندرية، وهو مختلط «مكيف- مميز»، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 8.35 صباحًا.

6 - قطار رقم 89 من أسوان إلى الإسكندرية، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 11.15 صباحًا.

7 - قطار رقم 913 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 12.30 ظهرًا.

8 - قطار رقم 917 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP مباشر، وموعد قيامه في تمام الساعة 14.00 ظهرًا.

9 - قطار رقم 919 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 14.25 ظهرًا.

10 - قطار رقم 2001 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.00 عصرًا.

11 - قطار رقم 915 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 15.20 عصرًا.

12 - قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

13- قطار رقم 925 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 17.10 مساء.

14 - قطار رقم 921 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 18.00 مساء.

15 - قطار رقم 927 من القاهرة إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه في تمام الساعة 19.00 مساء.

16 - قطار رقم 931 من القاهرة إلى الإسكندرية، وموعد قيامه في تمام الساعة 20.15 مساء.

17 - قطار رقم 935 من الأقصر إلى الإسكندرية VIP، وموعد قيامه من القاهرة في تمام الساعة 22.30 مساء.