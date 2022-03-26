موعد ومكان صلاة الجنازة على نقيب المحامين رجائي عطية

توفي المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، منذ قليل، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محكمة الجيزة، في أثناء مرافعته في القضية المنظورة أمام المحكمة، والمتهم فيها عدد من المحامين.

موعد الجنازة ومكان الدفن

وتقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان المحامي رجائي عطية عقب صلاة العصر بمسجد عمر مكرم، على أن يُدفن في مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشف أبوبكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، تفاصيل وفاة المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، قائلا إن «عطية» كان في دار القضاء العالي بمحكمة النقض، أمس الأول، وكان لا يعاني من أي مشكلات صحية.

وأضاف «الضو»، خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»، أن المحامي رجائي عطية كان يترافع اليوم في القضية الخاصة ببعض الزملاء المحامين، والتي تعرف إعلاميا بقضية إهانة القضاة، وعندما وصل لمحكمة الجيزة الابتدائية تعرض لأزمة قلبية وفارق الحياة، وعند وصوله لمستشفى 6 أكتوبر أُعلن رسميًا عن وفاته.

«عطية» توفى أثناء توجهه لقاعة المرافعة

وفي سياق متصل قال المحامي عبدالجواد أحمد، إن نبأ وفاة المحامي رجائي عطية وصل أثناء مرافعة المحامين بمحكمة الجيزة لقضية إهانة القضاة، «نعزي المحامين في مصر والبقاء لله والدوام لله».

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المحامي رجائي عطية لم يتوفى داخل قاعة المحكمة اليوم، ولكن كان في طريقه للقاعة، متابعا: «احنا كنا داخل القاعة وأثناء المرافعة وصل لنا الخبر بـ وفاة رجائي عطية أثناء وجوده خارج القاعة».